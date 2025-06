Nasce ad Aci Catena una sartoria sociale un' opportunità per donne vittime di violenza e disoccupate

Nasce ad Aci Catena una sartoria sociale, un’opportunità concreta per donne vittime di violenza e disoccupate di riscoprire se stesse attraverso il lavoro. Sono felice di vedere finalmente realizzato un progetto a cui ho creduto fin dall’inizio, frutto di un percorso virtuoso con la sindaca Margherita Ferro. Grazie alla norma da me proposta, questa sartoria rappresenta un passo importante verso l’empowerment femminile e il riscatto sociale, un esempio di solidarietà e rinascita.

"Sono felice di vedere concretizzarsi un progetto a cui ho creduto molto fin dall’inizio. Un progetto che è frutto di un percorso virtuoso avviato insieme alla sindaca Margherita Ferro e che guarda alle donne e al loro riscatto sociale. Grazie alla norma che porta la mia firma, la sartoria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Nasce ad Aci Catena una sartoria sociale, un'opportunità per donne vittime di violenza e disoccupate

In questa notizia si parla di: Sartoria Sociale Donne Nasce

Fondazione Con il Sud, a Scampia una sartoria sociale nell’immobile confiscato alla camorra - A Scampia, in un immobile confiscato alla camorra, nasce una sartoria sociale come simbolo di rinascita e legalità.

Sartoria sociale ad Aci Catena grazie a norma a firma di Marano (M5s): “Spazio di legalità e inclusione lavorativa” - La deputata regionale e la sindaca Margherita Ferro: “Un progetto dedicato alle donne all’interno di un immobile confiscato alla mafia: messaggio forte ai cittadini”. “Sono felice di vedere concretizz ... Lo riporta vivienna.it

Nasce a via Roma la sartoria sociale @fattoascampia per giovani donne di Scampia - Un progetto a Scampia trasforma un bene confiscato alla camorra in una sartoria sociale, offrendo formazione e lavoro a giovani donne attraverso la cooperativa @fattoascampia e il programma Tessitori ... gaeta.it scrive

A Scampia una sartoria sociale nel bene confiscato alla camorra - Nasce a Via Roma verso Scampia n. 110, la sartoria sociale @fattoascampia, nell'ambito del progetto "Tessitori di Bene". Un progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e promosso dalla fondazione C ... Si legge su ansa.it

Canicattì. A Borgalino nasce la sartoria sociale