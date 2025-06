NASCAR il giugno della Cup Series continua in Michigan

L'emozionante atmosfera di un vero e proprio tempio delle corse, con i motori che rombano e gli appassionati in fermento, rendono questa tappa imperdibile per gli amanti della NASCAR. Il Michigan International Speedway si prepara a scrivere un nuovo capitolo di adrenalina e competizione, confermando il suo ruolo di protagonista nel calendario della Cup Series. Un appuntamento da non perdere, dove la passione per le corse si trasforma in pura emozione.

Torna a giugno l'appuntamento con la NASCAR Cup Series presso il Michigan International Speedway. La regular season continua con una tappa particolarmente interessante, il quindicesimo della stagione iniziata a febbraio con la tradizionale Daytona. Si sposta da agosto a giugno la 'FireKeepers Casino 400', unico evento che da qualche anno a questa parte si svolge in quel di Brooklyn. Il catino è unico nel proprio genere e certi versi ricorda la vecchia versione dell'Auto Club Speedway: il circuito ha una lunghezza di 2 miglia (circa 3219 metri) ed un angolo di ben 18° constante in ognuna delle quattro curve.

