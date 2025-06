Napoli uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca sul terrazzo | fermati due fratelli

Un dramma familiare sconvolge Quarto, alle porte di Napoli, dove due fratelli sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso il padre e nascosto il suo cadavere in una cassapanca sul terrazzo. La scoperta ha scioccato tutta la comunità, lasciando un alone di mistero e dolore. La tragica vicenda si dipana tra segreti e tensioni, rivelando un lato oscuro di una famiglia apparentemente normale. Le indagini continuano per fare luce su questa terribile vicenda.

Dramma familiare a Quarto, in provincia di Napoli, dove due fratelli di 34 e 42 anni, Andrea e Michele di Gennaro, sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso il padre, Antonio Di Gennaro, di 72 anni. Il cadavere, incellofanato, è stato ritrovato nascosto in una cassapanca sul terrazzo di un’abitazione del comune alle porte del capoluogo campano. L’allarme è scattato la mattina del 3 giugno quando la compagna della vittima si è recata in caserma per denunciare la scomparsa del 72enne. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, che hanno condotto alla tragica scoperta durante una perquisizione all’interno dell’appartamento di proprietà di Antonio Di Gennaro, ma dove non viveva in quanto si era trasferito a Napoli dalla fidanzata. 🔗 Leggi su Open.online

