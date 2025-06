Napoli su Chalobah del Chelsea | Conte lo apprezza tantissimo

Il Napoli sta puntando con determinazione a rafforzare la sua rosa, e tra i nomi in circolazione spicca quello di Trevoh Chalobah del Chelsea. Con Antonio Conte che apprezza molto le sue qualità , la società azzurra mira a trovare un difensore centrale affidabile per sostenere Rrahmani e Buongiorno. Le ultime voci di mercato alimentano l’entusiasmo dei tifosi, mentre la strategia si fa sempre più concreta…

Il Napoli sta cercando di costruire una rosa forte. Antonio Conte, il presidente, ADL, e tutta la società vogliono essere competitivi su tutti i fronti. A tal proposito quello che ora si sta cercando di fare è acquistare un difensore centrale che possa far rifiatare Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Nelle ultime ore, in particolare, voci . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: Napoli Conte Chalobah Chelsea

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Antonio Conte has informed Napoli to make Chelsea’s Trevoh Chalobah their first choice target in defence this summer. (Gazzetta dello Sport) Partecipa alla discussione

Antonio Conte has informed Napoli to make Chelsea’s Trevoh Chalobah their first choice target in defence this summer. (Gazzetta dello Sport) Partecipa alla discussione

Calciomercato, Napoli: occhi su Chalobah del Chelsea - Il Napoli ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione, che vedrà il ritorno in Champions League e l’ambizione di ... Come scrive ilcorrieredelpallone.it

Napoli su Milinkovic, scambio col Torino? In difesa monitorati Kiwior e Chalobah - Alex Meret è da tempo in procinto di rinnovare il suo contratto con il Napoli, ma al momento non è arrivata ancora l'ufficialità. La permanenza di Antonio Conte in Campania, estimatore del portiere, d ... Da msn.com

Il Napoli ragiona su Chalobah (difensore), il Chelsea chiede 20 milioni (Gazzetta) - Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli saremmo molto interessato al difensore (o centrocampista) del Chelsea Trevoh Chalobah. Come scrive ilnapolista.it

Maignan Wants Chelsea! Madueke for €60M? Kudus £85M Clause + Chalobah to Conte’s Napoli?!