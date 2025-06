Napoli ricoverato bimbo di 9 mesi con fratture multiple | indagini in corso

Una drammatica emergenza scuote Napoli: un bimbo di soli 9 mesi, trasportato d’urgenza in eliambulanza al Santobono, lotta tra la vita e la morte. Con fratture multiple e condizioni critiche, le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando che i medici possano fare tutto il possibile per salvare il piccolo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Un bimbo di nove mesi si trova in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza dall’ospedale di Sapri. Era arrivato privo di coscienza nella tarda mattinata di giovedì, accompagnato dalla madre e dal suo attuale compagno. I medici hanno riscontrato fratture alla testa, a un femore e, secondo le prime informazioni, anche al collo. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e la prognosi è riservata. Soffriva inoltre di una grave difficoltà respiratoria, forse legata a una patologia pregressa. Si indaga sul contesto familiare del bambino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Napoli, ricoverato bimbo di 9 mesi con fratture multiple: indagini in corso

