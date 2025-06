Napoli Osimhen punta alla gloria e non al denaro | declinate le offerte dall’Arabia Arriva una nuova proposta

Victor Osimhen si conferma come un esempio di dedizione e passione, rifiutando le ricche offerte dall’Arabia per inseguire il sogno di grandezza in Europa. Dopo aver conquistato due Scudetti tra Napoli e Galatasaray, l’attaccante nigeriano mira a lasciare un segno indelebile nel calcio mondiale. La sua scelta dimostra che, per lui, la gloria conta più del denaro. Arriva una nuova proposta…

L’Arabia continua a tentare Victor Osimhen, ma, al momento, l’attaccante ha declinato qualsiasi proposta arrivata dall’Al Hilal. Il desiderio del bomber nigeriano è restare in Europa e giocare in uno dei migliori top club. Dopo l’esperienza a Napoli e al Galatasaray dove ha vinto due Scudetti in tre anni, Osimhen punta alla gloria e non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

