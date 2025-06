Napoli omicidio choc | due fratelli uccidono il padre cosa raccontano in giro

Una tragedia sconvolgente scuote Napoli: due fratelli uccidono il padre e nascondono il suo corpo in una cassapanca sul terrazzo di casa, mentendo alla famiglia. I dettagli scioccanti del delitto di Antonio Di Gennaro, 71 anni, sconvolgono l'intera comunitĂ di Quarto. La veritĂ si fa strada tra bugie e misteri, lasciando tutti senza parole, mentre le indagini continuano a svelare la complessa realtĂ dietro questa drammatica vicenda.

Hanno ucciso il padre, ne hanno nascosto il corpo in una cassapanca sul terrazzo di casa, hanno raccontato bugie al resto della famiglia per coprire il loro crimine. Sono sconvolgenti i dettagli sul delitto di Antonio Di Gennaro, 71 anni, compiuto dai suoi due figli, rispettivamente di 35 e 42 anni, a Quarto in provincia di Napoli. "PapĂ Â e andato in Inghilterra, non vuole essere cercato", è stata la risposta dei due fratelli al comandante della Tenenza dei carabinieri di Quarto quando sono stati interrogati in caserma dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla compagna del padre. Una versione, quella del padre scappato in Inghilterra con un'altra donna, che non ha convinto il comandante che immediatamente ha ordinato una serie di indagini incrociate e la perquisizione nell'abitazione dei due.