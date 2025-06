Napoli Mertens si commuove | Oggi qui non come giocatore ma come uomo innamorato di una città

un onore immenso ricevere questa cittadinanza onoraria, che rappresenta molto più di un riconoscimento sportivo: è l’abbraccio di Napoli, una città che ha conquistato il mio cuore e la mia anima. Grazie per avermi accolto come uno di voi, questa è casa mia e porterò sempre con me l’amore e la passione di questa meravigliosa comunità.

Il calciatore Dries Mertens ha tenuto un discorso in Comune a Napoli dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli per i suoi meriti sportivi e non solo. “Cari napoletani, 12 anni fa sono arrivato in questa città per firmare con l’Ssc Napoli. Oggi non sono qui come calciatore, ma come uomo che si è innamorato di questa città. Per questo voglio ringraziare il sindaco e il Consiglio comunale che hanno reso possibile questo gesto. È veramente un onore che mi tocca molto”. “Credo di essere qui non solo per quello che ho fatto in campo, ma soprattutto per come ho vissuto fuori dal campo. Napoli è caotica, rumorosa, a volte un po’ sporca ma chi vede solo questo non ha mai conosciuto davvero la città”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it