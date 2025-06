Napoli | memoria e impegno per Ciro Colonna vittima innocente di camorra

Napoli si unisce in un abbraccio di memoria e speranza per Ciro Colonna, il giovane di 19 anni ucciso nel 2016 in un agguato camorristico. Una giornata di riflessione e impegno civile, promossa da familiari e amici, rinnova il ricordo di una vita spezzata dalla violenza e rafforza la lotta contro la criminalità organizzata. La città si mobilita per non dimenticare e per costruire un futuro di legalità.

A Napoli si celebra la memoria di Ciro Colonna, vittima innocente della criminalità organizzata, scomparso prematuramente a diciannove anni in seguito a un agguato camorristico nel 2016. Diverse le iniziative volute da famigliari e amici del giovane.

