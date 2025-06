Napoli Marianucci è il primo acquisto per Antonio Conte in attesa di Kevin De Bruyne

Il Napoli sorprende ancora, annunciando l’arrivo di Luca Marianucci come primo acquisto della stagione per Antonio Conte. Un colpo strategico che rafforza la difesa e alimenta le speranze dei tifosi partenopei in vista delle sfide imminenti. Con questa acquisizione, il club dimostra di voler puntare forte e prepararsi al meglio, mentre l’attesa per il grande colpo Kevin De Bruyne si intensifica, alimentando l’entusiasmo nel mondo azzurro.

Antonio Conte può gioire, alla SSC Napoli avrà subito un nuovo calciatore: Luca Marianucci. Il difensore dell’Empoli è il primo acquisto della proprietà partenopea per la nuova stagione. La notizia circolava da diverse settimane e conferme sono arrivate anche dai diretti interessati. Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, nei giorni precedenti ha confermato il buon esito della . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

[COS CAZZ] MARIANUCCI è del NAPOLI La NOSTRA REAZIONE e PARERE