Napoli inaugurata opera Silent Hortense di Jaume Plensa

A Napoli, l'arte si reinventa con l'inaugurazione dell'impressionante opera silent Hortense di Jaume Plensa, un simbolo di innovazione e riflessione urbana. Nel frattempo, a livello internazionale, eventi di grande impatto si susseguono, come il collegamento tra l'anniversario del D-Day e la crisi in Ucraina, evidenziando come il passato e il presente si intreccino in un contesto globale complesso e dinamico. La storia, l'arte e la politica continuano a plasmare il nostro mondo, invitandoci a riflettere su ciò che ci aspetta.

Alla Casa Bianca, durante un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente Donald Trump ha parlato dell’anniversario del D-Day, collegandolo alla situazione attuale in Ucraina. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Trump si è rivolto a Merz, che aveva ricordato il 6 giugno come data simbolo della liberazione dell’Europa dal nazismo, definendolo “non un gran giorno” per la Germania. Il cancelliere tedesco ha replicato: “A lungo termine, è stata la liberazione del mio Paese dalla dittatura”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, inaugurata opera Silent Hortense di Jaume Plensa

In questa notizia si parla di: Napoli Inaugurata Opera Silent

Palazzo Reale di Napoli, inaugurata la mostra di Pittoni per celebrare Casanova - Al Palazzo Reale di Napoli è stata inaugurata la mostra “Giambattista Pittoni e l’epoca di Casanova”, celebrando i 300 anni dalla nascita di Casanova.

Napoli, inaugurata opera Silent Hortense di Jaume Plensa - Alla Casa Bianca, durante un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente Donald Trump ha parlato dell’anniversario del D-Day, collegandolo alla situazione attuale in Ucraina. Nel ... Secondo tg24.sky.it

“Silent Hortense”: Napoli accoglie l’arte del silenzio di Jaume Plensa - Inaugurata in piazza Municipio “Silent Hortense”, l’opera monumentale firmata dal celebre scultore spagnolo Jaume Plensa, ... Segnala ilgiornalelocale.it

A Napoli l'opera 'Silent Hortense' di Plensa invita al silenzio - Torna in piazza Municipio a Napoli l'arte contemporanea con l'opera monumentale 'Silent Hortense' dell'artista Jaume Plensa, tra i maggiori protagonisti della scultura contemporanea a livello internaz ... Secondo ansa.it

Napoli, inaugurata l'opera di Kapoor: è l'ingresso per la metro di Monte sant'Angelo