Napoli e il forte interesse per Pellegrini | reciproco gradimento con Antonio Conte

Napoli e Lorenzo Pellegrini: un interesse reciproco che infiamma il mercato. La suggestione di un possibile trasferimento ha già acceso entusiasmi e speculazioni, con il desiderio di rinforzare ulteriormente la rosa azzurra. Sebbene la trattativa sembri complessa, le dinamiche tra il club partenopeo, Pellegrini e Antonio Conte rimangono calde e promettono sviluppi interessanti. La sfida ora è capire se questa alleanza si concretizzerà in un nuovo grande colpo di mercato.

Era un nome che per il Napoli era già iniziato a circolare a dicembre, quando sembrava addirittura che potesse essere a un passo, ma alla fine Lorenzo Pellegrini è rimasto alla Roma. Questa trattativa, tuttavia, sembra tutt’altro che archiviata secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio qualche settimana fa nel corso della sua trasmissione . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: Napoli Pellegrini Forte Interesse

Il nuovo Napoli di Conte: pronta la firma per De Bruyne e spuntano Lucca, Hojlund e Pellegrini - Il nuovo Napoli di Antonio Conte si prepara a rivoluzionare la rosa con firme importanti, tra cui quella imminente di De Bruyne.

#Conte- #Juventus: nessun contatto diretto tra le parti, come è giusto che sia vista la situazione del tecnico, però aumentano i segnali di forte interesse. La riunione con il #Napoli programmata (e rimandata) a fine campionato promette turbolenze. Partecipa alla discussione

SKY - Raspadori, forte interesse della Roma: scambio con Pellegrini si può fare, c'è un solo nodo - "Su Raspadori c'è il forte interesse della Roma, che qualche contatto lo ha già avuto con il Napoli, per capire la fattibilità anche di una possibile trattativa di scambio con Lorenzo ... Lo riporta msn.com

Il Napoli valuta scambio Raspadori-Pellegrini: sul centrocampista anche Inter e Juve - L’interesse del Napoli per Pellegrini è ormai noto. Il patron Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto uno scambio con Giacomo Raspadori, attaccante che di fatto è fuori dai piani di Antonio Conte. Segnala it.blastingnews.com

PELLEGRINI - Mercoledì 4 giugno i funerali nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano - Si svolgeranno mercoledì 4 giugno a Milano nella basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex presidente dell'Inter. La cerimonia è fissata per le 14:45. Non ci sarà ... Scrive napolimagazine.com

Serie A - Pellegrini lontano da Roma, futuro a Napoli?