Napoli e i suoi tifosi in EA Sports FC 26 | lo stadio Maradona nel videogame di calcio più famoso al mondo

Napoli e i suoi tifosi vivono un sogno digitale grazie a EA Sports FC 26, che celebra lo storico Stadio Maradona con una riproduzione impeccabile. L’accordo di quattro anni e 30mila euro tra EA Sports e il Comune di Napoli garantisce un’accurata ricostruzione interna dello stadio, portando l’atmosfera partenopea direttamente nelle case di milioni di appassionati. Scopri come questa partnership trasforma il calcio virtuale in un’esperienza autentica e coinvolgente.

Accordo di 4 anni (e 30mila euro) fra EA Sports e Comune di Napoli: riprese all'interno dello stadio per ricostruirlo in digitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Napoli Sports Stadio Suoi

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore del Napoli Scott McTominay. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Genoa, in programma domenica 11 maggio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Ar Partecipa alla discussione

#SerieAEnilive, #NapoliCagliari 1-0 a fine primo tempo: McTominay in gol di sforbiciata Stadio Maradona #Napoli #Cagliari #scudetto #23maggio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://rainews.it/maratona/2025/05/sport-calcio-serie-a-38-esi Partecipa alla discussione

Napoli e i suoi tifosi in EA Sports FC 26: lo stadio Maradona nel videogame di calcio più famoso al mondo - Accordo di 4 anni (e 30mila euro) fra EA Sports e Comune di Napoli: riprese all'interno dello stadio per ricostruirlo in digitale ... Si legge su fanpage.it

Napoli, oggi il calendario della A: probabile esordio in trasferta - Il toto prima giornata è già cominciato e impazzerà soprattutto nell’immediata vigilia sui social ma anche nelle radio che quotidianamente seguono le sorti del Napoli. L’appuntamento è al Teatro Regio ... Secondo napoli.repubblica.it

Sky Sport, il Napoli punta forte su Beukema del Bologna - Il Napoli intensifica la sua ricerca di rinforzi difensivi e, secondo quanto riportato da Sky Sport, è sempre più vicino a Sam Beukema, difensore del ... Riporta dailynews24.it

Stadio San Paolo - Napoli