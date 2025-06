Napoli denunciano scomparsa del padre ma lo hanno ucciso | arrestati due fratelli

A Napoli, una famiglia si trova al centro di un dramma oscuro: mentre si denunciava la scomparsa di un uomo di 71 anni, si scopre che è stato vittima di un grave delitto. Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati arrestati con l’accusa di averlo ucciso e nascosto il corpo. La verità emerge dalle indagini, mettendo in luce un episodio sconvolgente che scuote la città e le sue istituzioni.

A Napoli denunciano la scomparsa del padre, ma in realtà lo avevano ucciso e ne avevano nascosto il corpo. Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati arresati con l’accusa di aver ucciso il loro padre, 71 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa lo scorso 3 giugno. A Quarto, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato i due con l’accusa di omicidio. La denuncia e le indagini. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia di scomparsa dell’uomo, lo scorso 3 giugno. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri di Quarto, insieme con i militari della Compagnia di Pozzuoli, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo in una cassapanca sulla terrazza di casa dei due fratelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it