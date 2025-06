Napoli dalla Serie A può arrivare un top della fascia | gli aggiornamenti

Napoli, fresco di quarto Scudetto, si prepara a rafforzarsi ulteriormente con grandi colpi di mercato. Tra i nomi sulla lista, spicca un esterno di altissimo livello in Serie A, pronto a fare la differenza tra le fila azzurre. Dopo l’anticipato arrivo di Kevin De Bruyne, il club punta a completare un organico competitivo e ambizioso. Mister Antonio Conte avrà dunque a disposizione una rosa ancora più forte per affrontare nuove sfide e conquistare nuovi traguardi.

Il Napoli continua a sondare diversi profili per rinforzare la rosa: in giornata è spuntato il nome di un esterno top che milita in Serie A Il Napoli continua a sognare in grande, dopo la conquista del quarto Scudetto. Il primo grande colpo di mercato sarà quello di Kevin De Bruyne, che dopo gli impegni con la nazionale belga diventerà un nuovo calciatore azzurro. Mister Antonio Conte, però, avrà bisogno di altre pedine importanti per potersi riconfermare in Italia e far bene in Europa. Il d.s. Giovanni Manna, per questo motivo, sta tenendo calde diverse piste che portano a nomi importanti. L'ultimo, in ordine cronologico, gioca in Serie A ed è uno dei profili più interessanti nel ruolo del terzino destro: ecco di chi si tratta.

