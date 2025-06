Napoli-Anguissa | trattativa in salita per il rinnovo il club propone un’offerta al ribasso

La trattativa tra Napoli e Anguissa per il rinnovo contrattuale si fa sempre più complicata. Il club azzurro, fedele alla sua politica di sostenibilità, ha proposto un'offerta al ribasso, mentre il centrocampista camerunese mira a una retribuzione più alta, forte anche dell'interesse di club sauditi. La partita tra le parti è aperta e il futuro di Anguissa al Napoli resta incerto.

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli è avvolto nell’incertezza. Il centrocampista camerunese, pilastro del centrocampo azzurro, ha avanzato una richiesta di rinnovo contrattuale con un ingaggio di 5 milioni di euro annui, forte dell’interesse di club sauditi disposti a offrirgli cifre simili Il Napoli, noto per la sua politica salariale oculata, ha risposto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

