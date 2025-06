Napoli a Mertens la cittadinanza onoraria | Questa è la mia casa

Napoli celebra il suo eroe, Dries Mertens, con la cittadinanza onoraria: un riconoscimento che va oltre il calcio, simbolo di integrazione e affetto reciproco. Dopo dodici anni di amore e successi nel cuore partenopeo, l’attaccante belga si sente ormai parte integrante di questa città vibrante. Con emozione, Mertens ha dichiarato: “Questa è la mia casa”. Un gesto che rafforza il legame tra il campione e i tifosi, consolidando il suo status di vero napoletano.

Dries Mertens, calciatore belga al momento al Galatasaray, questa mattina ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Gaetano Manfredi. “Sono arrivato a Napoli 12 anni fa è ho trovato la città dove sono cresciuto come uomo e sono diventato uno di voi. Questa è la mia casa. Abbiamo avuto Ciro qui e mi piacerebbe che nascesse qui anche mia figlia” ha detto. “Rappresenta un bell’esempio di come una persona che viene da fuori si integra perfettamente nella nostra città”, le parole del primo cittadino. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, a Mertens la cittadinanza onoraria: “Questa è la mia casa”

