Nando Citarella in concerto al Mercato di Santa Galla

Il 12 giugno alle 20:30, il Mercato di Santa Galla a Roma si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto gratuito di Nando Citarella. Maestro della musica popolare italiana e mediterranea, con il suo progetto “Origini” ci accompagnerà in un affascinante viaggio sonoro tra tradizione e modernità. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel cuore delle radici culturali italiane e mediterranee, riscoprendo suoni autentici e coinvolgenti.

