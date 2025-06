Nanda-I 2025 La Asl alla conferenza sulla professione infermieristica

La partecipazione della ASL Toscana Sud Est alla conferenza NANDA-I 2025 a Lisbona rappresenta un importante passo avanti nel dialogo globale sulla professione infermieristica. In un contesto di continua innovazione, l’evento ha offerto un’occasione preziosa per condividere idee, best practice e strategie future. La riflessione sul ruolo in evoluzione della conoscenza infermieristica è fondamentale per migliorare la qualità dell’assistenza e rispondere alle sfide del nostro tempo.

Anche la Asl Toscana sud est ha partecipato alla Conferenza NANDA-I 2025, un evento internazionale che si è concluso oggi a Lisbona all’UniversitĂ Cattolica Portoghese nella FacoltĂ di Scienze della Salute e di Nursing: un’occasione per riflettere sul ruolo in evoluzione della conoscenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Nanda-I 2025. La Asl alla conferenza sulla professione infermieristica

In questa notizia si parla di: Nanda Conferenza Professione Infermieristica

Nanda-i 2025, anche la Asl a Lisbona per la conferenza internazionale sulla professione infermieristica - Arezzo, 6 giugno 2025 – La partecipazione della ASL Toscana sud est alla Conferenza Internazionale NANDA-I 2025, tenutasi a Lisbona presso l’Università Cattolica Portoghese, sottolinea l’importanza crescente della professione infermieristica nel panorama globale.

Nanda-i 2025, anche la Asl a Lisbona per la conferenza internazionale sulla professione infermieristica - Conclusa oggi la tre giorni sul contributo infermieristico sul percorso di cura multidisciplinare. A guidare la delegazione italiana la direttrice Agostinelli ... Da msn.com

La Diagnosi Infermieristica - “La diagnosi infermieristica ... di diagnosi venne data dalla NANDA (North American Nursing Diagnosis Association, di cui la prima presidentessa fu la Gordon), nel marzo del 1990, nel corso della sua ... Riporta nursetimes.org

Evoluzione della professione infermieristica e suo protagonismo nella sanità attuale - La professione infermieristica in Italia ha subito nel corso degli anni numerosi cambiamenti, portando alla definizione della figura dell’Infermiere come la si conosce oggi. Questi cambiamenti hanno ... Lo riporta nursetimes.org