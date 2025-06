nanda i 2025 anche la asl a lisbona per la conferenza internazionale sulla professione infermieristica

Arezzo, 6 giugno 2025 – La partecipazione della ASL Toscana sud est alla Conferenza Internazionale NANDA-I 2025, tenutasi a Lisbona presso l’Università Cattolica Portoghese, sottolinea l’importanza crescente della professione infermieristica nel panorama globale. Un evento che ha offerto uno spazio di riflessione sul ruolo in evoluzione delle conoscenze infermieristiche e sul loro impatto decisivo nella pratica clinica. Si è parlato di “Infermieristica ...

Arezzo, 6 giugno 2025 – Anche la Asl Toscana sud est ha partecipato alla Conferenza NANDA-I 2025, un evento internazionale che si è concluso oggi a Lisbona all’Università Cattolica Portoghese nella Facoltà di Scienze della Salute e di Nursing: un’occasione per riflettere sul ruolo in evoluzione della conoscenza infermieristica nel mondo contemporaneo e sul suo contributo decisivo alla pratica clinica. Si è parlato di “Infermieristica trasformativa: conoscenza in movimento, sinergia nella pratica”, questo il titolo della tre giorni che si è concentrata in particolare sul contributo specifico delle infermiere e degli infermieri al percorso di cura multidisciplinare. 🔗 Leggi su Lanazione.it