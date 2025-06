mystic art cocktail @ amedia hotel milano

Preparati a vivere un'esperienza unica al Mystic Art Cocktail presso l’Amedia Hotel Milano! Un evento gratuito, dove potrai toccare portali energetici, assorbire vibrazioni positive e lasciarti coinvolgere dalla musica. Giovedì 12 giugno 2025, dalle 18:30 alle 22:00, vieni a scoprire un mondo di mistero e arte, e rendi la tua serata indimenticabile nel cuore di Milano. Non mancare!

? Ingresso gratuito – consumazione facoltativa? Giovedì 12 giugno 2025? Amedia Hotel Milan Trademark Collection by Wyndham Via Bisceglie 96, Milano? Dalle ore 18:30 alle 22:00? Portali da toccare, energia da assorbire, musica da vivere.? Giovedì 12 giugno, l’Amedia Hotel Milano si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - mystic art cocktail @ amedia hotel milano

Amedia Hotel Milano Mystic

