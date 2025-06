Myrta Merlino saluta commossa Pomeriggio5 | “Al pubblico il grazie più grande mi mancherete”

Con emozione e gratitudine, Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 dopo l’ultima puntata della stagione, lasciando un segno indelebile nel cuore dei telespettatori. Le sue parole "Mi mancherete moltissimo" risuonano come un abbraccio sincero, alimentando i rumors su un possibile addio. Ma quale sarà il suo prossimo capitolo? Scopriamolo insieme.

Myrta Merlino ha salutato commossa Pomeriggio 5 oggi, dopo aver condotto l'ultima puntata stagionale del programma. Mentre le voci di un suo addio si fanno sempre più insistenti, la conduttrice ha ringraziato il pubblico e Mediaset: "Mi mancherete moltissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Myrta Merlino Commossa Pubblico

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi” - Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque, addio in lacrime: “Mi mancherete moltissimo”/ Spunta la sostituta - Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque, addio in lacrime: "Mi mancherete moltissimo, mi sono commossa", dubbi sul futuro e spunta nome sostituta ... Scrive ilsussidiario.net

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 e si commuove: “Vi lascio in buone mani” - Infine l’ultimo saluto da parte di Myrta Merlino: “La mia squadra è fatta di inviati ma anche tutti quelli che non vedete che sono essenziali. E poi voi, il pubblico, siete stati essenziali e non ci ... Come scrive dilei.it

Myrta Merlino via da Pomeriggio 5, saluto in lacrime: video e motivi dell’addio - Si è conclusa l'avventura a Pomeriggio 5 della giornalista Myrta Merlino, il saluto in lacrime nell'ultima puntata stagionale ... Lo riporta gossipetv.com