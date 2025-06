Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 | lacrime in diretta il talk cerca il rilancio VIDEO

Myrta Merlino ha affrontato con coraggio e passione ogni sfida, lasciando il segno nel cuore dei telespettatori. Dopo un periodo intenso ricco di emozioni e cambiamenti, il suo addio in diretta a Pomeriggio 5 ha lasciato il pubblico con un misto di lacrime e gratitudine. Ora, il talk cerca un rilancio, pronto a riscrivere nuove pagine di informazione e intrattenimento. La prossima stagione promette sorprese e rinascite, perché...

Una stagione intensa, tra sfide e cambiamenti. Due anni fa, Myrta Merlino ha preso una sfida non da poco: succedere a Barbara d'Urso alla guida di Pomeriggio 5, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. Da allora ha saputo adattarsi a una nuova rete, a un pubblico diverso, a una narrazione più popolare ma sempre attenta all'attualità. Ha affrontato critiche, aggiustamenti editoriali, e non ha mai smesso di metterci il cuore anche se la sfida degli ascolti l'ha vista nettamente staccata dal competitor, La vita in diretta. L'ultima puntata e la scelta degli opinionisti "veri". Per l'ultima puntata, andata in onda il 3 giugno, Merlino ha scelto di circondarsi di amici veri: Vladimir Luxuria, Davide Maggio, Marina La Rosa e Ludovica Frasca, sottolineando come in televisione non esistano solo rapporti finti.