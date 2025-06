Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio Cinque e si commuove – Video

Myrta Merlino, volto amato del pomeriggio televisivo, si congeda con emozione da “Pomeriggio Cinque” dopo due stagioni ricche di successi. La conduttrice non nasconde il suo sentimento, lasciando il pubblico e i colleghi con il cuore colmo di nostalgia. Un addio che segna un nuovo capitolo nella sua brillante carriera, portando con sé ricordi indelebili e tanta gratitudine. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa emozionante commozione.

Myrta Merlino si commuove a margine dell’ultima puntata stagionale di “Pomeriggio Cinque”. La conduttrice dice addio al programma dopo due . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Myrta Merlino dice addio a “Pomeriggio Cinque” e si commuove – Video

In questa notizia si parla di: Myrta Merlino Dice Addio

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi” - Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 e si commuove in diretta https://biccy.it/myrta-merlino-dice-addio-a-pomeriggio-5-e-si-commuove-in-diretta/… #Pomeriggio5 Partecipa alla discussione

Addio di Myrta Merlino, ecco chi ci sarà al suo posto a Pomeriggio 5 https://mistermovie.it/news/addio-di-myrta-merlino-ecco-chi-ci-sara-al-suo-posto-a-pomeriggio-5-132679/… #mistermovie Partecipa alla discussione

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5: emozioni forti in studio - Myrta Merlino ha ufficialmente lasciato Pomeriggio 5 e non sono mancati momenti di grande commozione in studio. Come scrive notizie.it

Myrta Merlino dice addiu à Pomeriggio 5: emozioni forti in studio - Myrta Merlino ha ufficialmente lasciato Pomeriggio 5 e non sono mancati momenti di grande commozione in studio. Riporta notizie.it

Myrta Merlino, l'addio a Pomeriggio 5 in 'lacrime': "Mi mancherete, vi lascio a una collega preparata" - Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 in 'lacrime': "Lascio a una collega preparata, mi mancherete" Myrta Merlino emozionata nell'ultima puntata di Pomeriggio 5: in estate la rimpiazzerà Alessandra ... Come scrive informazione.it

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 e si commuove: “Vi lascio in buone mani”