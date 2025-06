Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 e si commuove | Vi lascio in buone mani

Myrta Merlino si congeda da Pomeriggio 5 in modo emozionante, lasciando il pubblico col cuore in gola. Con parole piene di gratitudine e affetto, ha annunciato il suo addio ufficiale, dedicando parole di stima ai colleghi e ai telespettatori. Un capitolo importante della sua carriera si chiude, ma la sua passione continuerà a brillare altrove. La sua scelta segna un nuovo inizio, portando con sé ricordi indimenticabili e tanta emozione.

Myrta Merlino ha lasciato ufficialmente Pomeriggio 5. La diretta interessata lo ha confermato tra le righe al termine della sua ultima puntata, quella andata in onda su Canale 5 venerdì 6 giugno. Ha prima annunciato l’arrivo di Alessandra Viero allo spin off estivo del format, poi ha augurato il meglio al suo pubblico senza però menzionare alcun arrivederci a settembre, come invece accaduto un anno fa. Myrta Merlino lascia per sempre Pomeriggio 5. A due anni dal chiacchierato approdo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 è tempo di nuove sfide professionali per la giornalista e conduttrice napoletana. 🔗 Leggi su Dilei.it