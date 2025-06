Musk affonda Trump | E’ coinvolto nel caso Epstein e poi chiede l’impeachment

In un clima di tensione e colpi di scena, Donald Trump si lascia andare a dure accuse contro Elon Musk durante un incontro con Merz nello Studio Ovale. Tra delusione e accuse gravissime, il rapporto tra i due leader è ai minimi storici. Mentre Musk viene coinvolto nel caso Epstein, Trump chiede anche l'impeachment. La situazione si fa sempre più complessa: cosa farà il mondo politico adesso?

Nell’incontro con Merz nello Studio Ovale, Donald Trump non si è risparmiato nel commentare la scelta di Musk di fare un passo indietro nei suoi confronti, esprimendo la sua profonda delusione. “Avevamo un grande rapporto. Non credo che lo avremo più. Mi è sempre piaciuto Elon, ma sono molto deluso da lui“, ha detto Donald Trump . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musk affonda Trump: “E’ coinvolto nel caso Epstein” e poi chiede l’impeachment

In questa notizia si parla di: Musk Trump Affonda Coinvolto

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Trump-Musk, scontro totale. Il presidente: "Sei impazzito". Mr X: "Il tuo nome nei file di Epstein" - Rottura dopo le critiche del miliardario alla legge di bilancio. Il presidente: 'Posso risparmiare miliardi tagliando i fondi a Elon' ... Scrive msn.com

Scontro tra Donald Trump ed Elon Musk, situazione precipitata in due giorni: le 48 ore entrate nella storia - I rapporti tra Elon Msuk e Donald Trump si sono completamente deteriorati in poco più di 48 ore, dopo mesi di alleanza tra il presidente degli Usa e l'imprenditore ... virgilio.it scrive

Trump attacca Musk: «Mi ha deluso, non so se avremo più un grande rapporto». Il patron di Tesla: «Mai visto quel disegno di legge» - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla ... Come scrive msn.com