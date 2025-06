musica la vita è adesso di claudio baglioni compie 40 anni

Celebrare i 40 anni di "La vita è adesso" di Claudio Baglioni significa rivivere un’epoca indimenticabile della musica italiana. Un capolavoro che ha conquistato milioni di cuori, restando al vertice delle classifiche e segnando un’epoca. Per l’occasione, si preannunciano concerti celebrativi e un esclusivo cofanetto con versioni rinnovate di tutte le tracce. Un anniversario che rende omaggio a un classico intramontabile, simbolo di emozioni e passione.

Musica, Claudio Baglioni festeggia i 40 anni di uno dei suoi capolavori, l’album “La vita è adesso”, il più venduto di sempre in Italia con 4 mln e mezzo di copie fisiche e 27 settimane al vertice della classifica. Un’opera indimenticabile che darà il via ad un anno di concerti celebrativi a partire dal 2026 e ad un cofanetto in edizione speciale con 11 tracce interamente risuonate e cantate in studio – dal vivo – e con rinnovati arrangiamenti. Un progetto che troverà un mondo della musica profondamente cambiato dopo 40 anni. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it