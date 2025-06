Musica gli stadi sono mezzi vuoti prima San Siro era per le star ora anche per cantanti non così solidi e i biglietti sono salatissimi

Se fino a 15 anni fa il calo delle vendite di dischi aveva già rivoluzionato il settore musicale, oggi i concerti, un tempo riservati alle superstar, si sono aperti a tutti, spesso con biglietti salati e stadi quasi vuoti. La musica, ormai più che mai, vive nel vivo delle esibizioni, ma questa corsa verso i live rischia di perdere il suo fascino autentico e di trasformarsi in una mera corsa al profitto.

C'è stato un tempo in cui si vendevano i dischi. Poi quel tempo è passato. E tutto il comparto della musica si è buttato sui live. Non solo. Se fino a 15 anni fa.

