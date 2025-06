Musica contro l’indifferenza | il 9 giugno gli studenti suonano per le vittime di Calenzano

una potente testimonianza che la musica può essere uno strumento di memoria e impegno, capace di unire le persone contro l’indifferenza e per celebrare le vittime di Calenzano. Un’occasione speciale per ricordare, riflettere e agire, dimostrando che anche un semplice concerto può fare la differenza.

Firenze, 6 giugno 2025 – Una serata di musica e memoria, per dire che il dolore non è stato dimenticato. Tornano a esibirsi sul palco le ragazze e i ragazzi del liceo classico Michelangiolo con ‘Miche in concerto’, in programma lunedì 9 giugno alle 20.30 al teatro Puccini di Firenze. Ma questa non sarà una semplice esibizione di fine anno: sarà un atto di solidarietà. Il concerto, dal titolo “Musica contro l’indifferenza”, sarà infatti interamente dedicato alle famiglie delle vittime della strage del deposito Eni di Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024. Quella tragedia colpì profondamente la comunità e gli studenti del Michelangiolo lo ricordano bene: il loro concerto di Natale si tenne proprio il giorno dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica contro l’indifferenza: il 9 giugno gli studenti suonano per le vittime di Calenzano

