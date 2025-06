Musica classica oltre gli stereotipi | Donne escluse dalle orchestre

Nel cuore di Milano, il festival “Il Diritto di Suonare” sfida gli stereotipi di genere nella musica classica, promuovendo l'inclusione e la diversità. Ideato da giovani under 22, questo evento rivoluzionario torna per la sua seconda edizione, offrendo non solo concerti, ma anche momenti di divulgazione e riflessione. Dal 14 al 15 giugno 2025, l’arte si trasforma in un potente strumento di cambiamento, perché tutti meritano di suonare senza limiti.

Torna a Milano "Il Diritto di Suonare", festival ideato e curato dall'Associazione Classical Rights, nata nel 2022 da un gruppo di giovani under 22; primo rassegna musicale italiana dedicato al superamento degli stereotipi di genere nella classica con momenti di divulgazione, inclusione e riflessione. La seconda edizione si svolgerà il 14 e 15 giugno 2025, in collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala e il Comune di Milano, con Fondazione Bracco e Regione Lombardia. In programma concerti sinfonici, musica da camera con picnic, incontri divulgativi, flash mob, a ingresso gratuito, diffusi in tutta la città.

