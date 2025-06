Music & Wine ’Di Fulvio Trio’ per il debutto

Prende il via oggi l’attesissima 35ª edizione del Festival Music & Wine, un connubio perfetto tra musica di qualità e vini pregiati. Sul palco della Fattoria Le Pupille a Istia, il Maurizio Di Fulvio Jazz Trio regalerà una serata all’insegna di “Classical Italian Songs & Latin Jazz”, un viaggio sonoro che unisce tradizione e modernità. Preparati a lasciarti coinvolgere da un’esperienza unica dove i sensi si risvegliano in ogni nota...

Prende il via oggi l’edizione numero 35 del Festival Music & Wine con il concerto del ’ Maurizio Di Fulvio Jazz Trio ’ in programma oggi alle 21 nella Fattoria Le Pupille, a Istia. La formazione è composta da Alessia Martegiani (voce), Ivano Sabatini (contrabbasso) e Maurizio Di Fulvio (chitarra) e presenterà ’Classical italian songs & latin jazz’, un’interessante carrellata musicale dove, attraverso accostamenti singolari, il trio propone un’interpretazione elegante e trascinante dal ’choro brasileiro’ alla tradizione napoletana ma allo stesso tempo eclettica e pulsante con l’esecuzione di ’standard latin-jazz’ e ’classical music’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Music & Wine ’Di Fulvio Trio’ per il debutto

