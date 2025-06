Musetti si ritira contro Alcaraz Sinner doma Djokovic è in finale

Dopo 49 anni, un italiano torna in finale al Roland Garros, e questa volta è Jannik Sinner a tentare di rivivere le glorie di Adriano Panatta. Con determinazione e talento, affronterà il temuto Carlos Alcaraz, fresco vincitore contro Musetti, che si è ritirato per infortunio dopo un ottimo inizio. Una sfida emozionante che promette di scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano.

Un italiano torna in finale al Roland Garos dopo 49 anni. jannik Sinner proverà a conquistare gli Internazionali di Francia come fece Adriano Panatta. In finale troverà Carlos Alcaraz che nella semifinale del pomeriggio ha superato Lorenzo Musetti, bravissimo nei primi due set ma costretto poi al ritiro per un infortunio alla coscia. Terza sconfitta consecutiva per Musetti contro Alcaraz che lo ha battuto anche a Montecarlo e a Roma, ma Musetti continua a giocare un gran bel tennis soffrendo dal punto di vista fisico contro un avversario più potente. E la finale di Parigi sarà la stessa del Foro Italico: Sinner contro Alcaraz, il massimo in questo momento perchè sono i migliori al mondo.

