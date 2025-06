Musetti oggi live al Roland Garros 2025 contro Alcaraz La diretta

Oggi, al Roland Garros 2025, l'emozione si fa palpabile: Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz in una semifinale che promette spettacolo e suspense. La sfida tra il talento italiano e il numero due del mondo catturerà gli appassionati di tennis di tutto il globo, in diretta tv e streaming. Un'occasione imperdibile per assistere a un evento che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dello sport. Prepariamoci a vivere ogni scambio con passione e intensità .

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros 2025. Oggi, venerdì 6 giugno, il tennista azzurro sfida Carlos Alcaraz, numero due del mondo, nella semifinale dello Slam francese – in diretta tv e streaming -, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner. Il toscano, che diveneterà numero 6 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musetti oggi, live al Roland Garros 2025 contro Alcaraz. La diretta

LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tutto da rifare, battaglia totale - Siamo nel cuore di una battaglia epica al Roland Garros 2025! Musetti e Rune si sfidano in un match mozzafiato che sta incollando gli appassionati allo schermo.

Buongiorno e venerdì 14.20: Roland Garros, semifinale Paolini/Errani 14.30: Roland Garros, MUSETTI - Alcaraz 18.30: Estrazione calendari Serie A 19: Roland Garros, SINNER - Djokovic 21: Atletica, Golden Gala 21: World Cup Qualifiers Partecipa alla discussione

I nostri ragazzi oggi sono impegnati nella semifinali del #RolandGarros, forza! Lorenzo Musetti Carlos Alcaraz Jannik Sinner Novak Djokovic Errani/Paolini Andreeva/Shnaider Partecipa alla discussione

