musetti oggi gioca la sua prima semifinale del roland garros proprio contro alcaraz

Oggi il grande tennis si accende a Parigi: Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz nella sua prima semifinale al Roland Garros, in un duello che promette emozioni incredibili. Due talenti emergenti, pronti a scrivere una pagina memorabile di storia sportiva. La loro sfida potrebbe segnare il debutto di un nuovo protagonista nel panorama tennistico internazionale. Rimanete sintonizzati, perché questa semifinale potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di straordinario.

Li abbiamo lasciati a Montecarlo, Alcaraz trionfante, e li ritroviamo due mesi dopo qui, al Roland Garros, uno contro l'altro in una semifinale che potrebbe benissimo essere una finale. Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si incontrano oggi sul campo centrale Philippe-Chartier di Parigi, qualche ora prima dell' altra semifinale, Sinner-Djokovic. Lo spettacolo è assicurato. Dove vedere Musetti-Alcaraz in streaming oggi, la super semifinale del Roland Garros 2025.