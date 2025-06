Musetti l' illusione dura due set | poi Alcaraz dilaga Lorenzo si fa male e si ritira

Il sogno di Musetti si spegne dopo due set intensi, mentre Alcaraz domina senza pietà. Lorenzo, afflitto da un problema alla coscia sinistra, si ritira lasciando il campo a uno spagnolo ormai inarrestabile. L’azzurro aveva incantato con le sue magie, ma la fatica e il dolore hanno avuto l’ultima parola. Una serata che lascia l’amaro in bocca, ma anche la speranza di un ritorno più forte.

L'azzurro incanta per due parziali, poi alza bandiera bianca nel quarto set per un problema alla coscia sinistra, quando lo spagnolo aveva preso il controllo del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti, l'illusione dura due set: poi Alcaraz dilaga, Lorenzo si fa male e si ritira

In questa notizia si parla di: Musetti Illusione Dura Alcaraz

Amarezza Musetti, costretto al ritiro al Roland Garros. In finale va Alcaraz - Il carrarino domina il primo set, tiene nel secondo. Poi un infortunio lo ferma: sotto 4-6 7-6 6-0 2-0 dà forfait. La speranza è che il problema non sia grave in ottica Wimbledon ... Secondo msn.com

A Montecarlo vince Alcaraz, Musetti sogna un set poi si fa male - Peccato, dalla grande illusione passiamo ... 13/04/2025 - 14:06 - Lorenzo Musetti dura un set nella finale del Masters 1000 di Montecarlo e cede a Carlos Alcaraz 3-6 6-1 6-0. Si legge su informazione.it

Musetti in conferenza esalta Alcaraz: “Meglio di Sinner sulla terra rossa”. Poi la dura replica a Zverev - Musetti si è piegato ancora contro Alcaraz.Oggi a Roma nemmeno Carlos ha espresso il suo miglior tennis, ma come a Montecarlo alla fine ha avuto la meglio su Lorenzo. Per il tennista italiano è ... Da msn.com