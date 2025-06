Musetti infortunio e ritiro in semifinale Roland Garros | cosa è successo

Lorenzo Musetti, talento emergente del tennis italiano, ha visto interrompersi bruscamente la sua corsa in semifinale a Roland Garros 2025 a causa di un infortunio. Dopo oltre due ore di battaglia intensa contro Carlos Alcaraz, l’azzurro ha dovuto ritirarsi all’inizio del quarto set, lasciando il pubblico incredulo. La sua prestazione, già brillante, ha lasciato aperta la speranza di un ritorno più forte e determinato. Scopriamo cosa è successo e quale sarà il suo prossimo capitolo nel mondo del tennis.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti costretto al ritiro per infortunio nella semifinale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz. L'azzurro oggi 6 giugno ha dovuto abbandonare il campo all'inizio del quarto set, dopo 2h25' di battaglia sul campo del Philippe Chatrier. Musetti ha giocato in maniera eccellente per oltre un'ora e mezza. Ha vinto il primo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: Musetti Infortunio Ritiro Semifinale

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - Benvenuti alla diretta live degli Internazionali d’Italia 2025! Oggi seguiamo il match tra Musetti, Sonego, Heliovaara e Patten, con la triste notizia del forfait di Sonego per infortunio al braccio.

Che peccato... Finisce così la semifinale ed il Roland Garros di Musetti, con il ritiro per infortunio che speriamo non sia grave Ha giocato 2 grandi set, davvero un peccato. Ma esce a testa altissima dopo un altro grande torneo Sempre con te Lorenzo #Mus Partecipa alla discussione

Musetti, infortunio e ritiro in semifinale Roland Garros: cosa è successo - Lorenzo Musetti costretto al ritiro per infortunio nella semifinale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz. L'azzurro oggi 6 giugno ha dovuto abbandonare il campo all'inizio del quarto set, dopo ... Secondo msn.com

Musetti-Alcaraz 6-4 6-7 0-6 0-2, infortunio e ritiro per l’azzurro, lo spagnolo in finale - Musetti-Alcaraz, inizia il match Si gioca con il tetto chiuso, quindi sarà una partita indoor. C’è il rischio che possa piovere e gli organizzatori hanno preferito non rischiare Musetti-Alcaraz, i pre ... Da msn.com

Amarezza Musetti, costretto al ritiro al Roland Garros. In finale va Alcaraz - Il carrarino domina il primo set, tiene nel secondo. Poi un infortunio lo ferma: sotto 4-6 7-6 6-0 2-0 dà forfait. La speranza è che il problema non sia grave in ottica Wimbledon ... Secondo msn.com

Il terribile infortunio di Zverev che lo ha costretto al ritiro #shorts