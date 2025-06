Musetti incanta contro Alcaraz Dustin Hoffman lo applaude | Wow – Video

Un momento magico al Roland Garros 2025: Lorenzo Musetti incanta il pubblico e sorprende Dustin Hoffman, che non può trattenere l'ammirazione. Durante la semifinale contro Carlos Alcaraz, il talento italiano ha regalato uno spettacolo indimenticabile, catturando anche l’attenzione dell’attore hollywoodiano. L’incantevole scena, immortalata in un video, dimostra come lo sport possa unire emozione e celebrità in un’unica, straordinaria serata. Un episodio che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti incanta Dustin Hoffman. L'attore sta assistendo oggi, venerdì 6 giugno, alla semifinale del Roland Garros 2025 tra il tennista azzurro e Carlos Alcaraz. Le telecamere hanno inquadrato Hoffman sulle tribune del Philippe-Chatrier durante il primo set del match, vinto da Musetti con il punteggio di 6-4. Al termine di uno dei punti

