Grande attesa al Roland Garros: due talenti italiani, Musetti e Sinner, si sfideranno oggi in semifinale, regalando emozioni autentiche agli appassionati di tennis. Scopri gli orari delle partite, dove seguire le dirette TV e streaming, e preparati a vivere una giornata storica per lo sport italiano. La passione e il talento azzurro sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di gloria sul palcoscenico parigino.

Grande attesa al Roland Garros: in campo due italiani nelle semifinali. Musetti e Sinner: ecco l'orario dei match, dove vederli in TV e streaming e tutti i dettagli sulle sfide di oggi. Oggi, venerdì 6 giugno, sarà una giornata storica per il tennis italiano: al Roland Garros si disputeranno le semifinali maschili con due azzurri protagonisti. Lorenzo Musetti sfiderà Carlos Alcaraz alle 14:30, mentre Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic non prima delle 19:00. È solo la seconda volta nella storia del torneo che due italiani raggiungono le semifinali: la precedente risale al 1960, con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Musetti e Sinner in semifinale al Roland Garros: orario, diretta TV e streaming dei due match

