Musetti costretto al ritiro a Parigi | Alcaraz è il primo finalista

Alcaraz continua a essere una forza inarrestabile nel mondo del tennis, ma il percorso di Musetti, segnato da una prestazione emozionante e da un infortunio che ha interrotto il suo sogno parigino, resta una testimonianza della sua determinazione e talento. Un pomeriggio di emozioni contrastanti che ci ricorda quanto lo sport possa sorprenderci e avvicinarci alle grandi sfide dei campioni.

Due set giocati in maniera spettacolare, un tie-break sfortunato che ha spostato l’equilibrio della partita dalla parte di Carlos Alcaraz e alla fine un doloroso ritiro per un infortunio alla coscia. Non è stato un pomeriggio fortunato sul centrale del Roland Garros per Lorenzo Musetti, che ha giocato un bellissimo tennis nei primi due set mettendo in grande difficoltà il miglior giocatore al mondo sulla terra battuta. Alcaraz continua a essere un tabù per il tennista italiano, battuto in questa stagione dallo spagnolo nella finale di Montecarlo e nelle due semifinali di Roma e Parigi. E con la terza sconfitta consecutiva contro Carlos sfuma anche il sogno di una finale tutta italiana contro Yannick Sinner che stasera nell’altra semifinale sfida Nole Djokovic. 🔗 Leggi su Panorama.it