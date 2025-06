Musetti costretto a ritirarsi per infortunio contro Alcaraz | lo spagnolo vola in finale del Roland Garros

Una semifinale mozzafiato tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti si trasforma in una battuta d’arresto drammatica: l’italiano, vittima di un infortunio, è costretto al ritiro, aprendo così le porte allo spagnolo che vola in finale a Roland Garros. Mentre il torneio si avvicina al suo epilogo, l’attenzione si sposta sulla sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia tennistica. La lotta per il titolo è ormai alle porte.

Nella prima semifinale del Roland Garros si sfidano il numero 2 e 6 del tennis mondiale, Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. L'unica vittoria dell'italiano contro lo spagnolo risale alla finale dell'Atp 500 di Amburgo del 2022. Il vincitore affronterà in finale chi uscirà dall'altra semifinale, tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musetti costretto a ritirarsi per infortunio contro Alcaraz: lo spagnolo vola in finale del Roland Garros

In questa notizia si parla di: Musetti Alcaraz Spagnolo Finale

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Che dire Mentre Alcaraz e Paul stanno giocando il loro match di quarti di finale, un giornalista ha chiesto a Musetti come avrebbe preparato la semifinale contro il tennista spagnolo. Questa la risposta dell'azzurro Partecipa alla discussione

Lorenzo #Musetti si ferma in semifinale. Alcaraz sbaglia quasi nulla: 6-3 7-6, lo spagnolo va in finale a Roma. Si chiude così un bellissimo #ibi25 per Lorenzo! Partecipa alla discussione

Semifinale, Musetti-Alcaraz 6-4 6-7 0-6. Lo spagnolo avanti ad un set dalla finale - Musetti-Alcaraz, inizia il match Si gioca con il tetto chiuso, quindi sarà una partita indoor. C’è il rischio che possa piovere e gli organizzatori hanno preferito non rischiare Musetti-Alcaraz, i pre ... msn.com scrive

Roland Garros, Musetti si ritira al 4° set: Alcaraz vola in finale - All'inizio del quarto set Lorenzo Musetti è costretto al ritiro a causa di un infortunio: prestazione eccezionale fino al secondo set, poi la gara è cambiata. Alcaraz è il primo finalista ... Lo riporta msn.com

Musetti-Alcaraz diretta 6-4 6-7 0-6 0-2: l'azzurro si ritira nel quarto set per un problema muscolare, lo spagnolo è in finale - Lorenzo Musetti oggi alle 14,30 giocherà la semifinale del Roland Garros. Il tennista azzurro affronterà il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz che ha sconfitto Jannik Sinner ... Si legge su corriereadriatico.it