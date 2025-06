Musetti-Alcaraz semifinale Roland Garros | data orario e dove vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti si prepara a scrivere una nuova pagina di storia al Roland Garros, sfidando il campione in carica Carlos Alcaraz per un posto in finale. La semifinale promette emozioni intense, tra colpi spettacolari e tensione alle stelle. Scopri data, orario e dove poter assistere in diretta TV e streaming a questa sfida imperdibile che potrebbe consacrare l'italiano tra i grandi del tennis mondiale.

Lorenzo Musetti si gioca l'accesso alla finale del Roland Garros. L'azzurro, dopo aver sconfitto Tiafoe in 4 set ai quarti sfiderà Carlos Alcaraz, lo spagnolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Musetti-Alcaraz, semifinale Roland Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming

In questa notizia si parla di: Alcaraz Roland Garros Musetti

Musetti terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros? Panatta ne é convinto - Nell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Adriano Panatta ha espresso un'opinione decisa sulle dinamiche del tennis italiano, concentrandosi in particolare su Lorenzo Musetti in vista degli Internazionali d'Italia.

Roland Garros, il programma di domani: 14:30 Musetti - Alcaraz (Eurosport 1 e D+) 15:00 Errani/Paolini - Andreeva/Shnaider (D+) 19:00 Sinner - Djokovic (Eurosport 1 e D+) Partecipa alla discussione

Ferrero avverte Lorenzo Musetti e Jannik Sinner: "Le partite dipendono da Alcaraz". L'analisi del coach spagnolo in vista della semifinale al Roland Garros https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Carlos_Alcaraz/100272/ferrero-avverte-lorenzo-musetti-e-jann Partecipa alla discussione

Quando si gioca la finale maschile del Roland Garros 2025, data e orario dell’incontro - La finale del Roland Garros maschile si giocherà domenica 8 giugno, alle ore 15. In campo i vincenti delle semifinali Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic, possibile la diretta in chiaro. Si disputano og ... Secondo fanpage.it

Dove vedere le semifinali del Roland Garros Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic oggi in tv - Due italiani in semifinale come nel 1965: Lorenzo Musetti cerca la rivincita su Carlos Alcaraz e sale nel ranking. Jannik Sinner n. 1 del mondo è favorito contro l'eterno Novak Djokovic ... Si legge su msn.com

Musetti-Alcaraz al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming - Il match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025, è in programma venerdì 6 giugno, con orario da definire sul Philippe Chatrier. Il match sarà in ... Da sport.sky.it