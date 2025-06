Musetti-Alcaraz oggi in semifinale al Roland Garros a che ora gioca | orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi il tennis entra nel vivo con la spettacolare semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz al Roland Garros. Alle 14:30, sul campo Philippe Chatrier, si sfideranno due talenti pronti a regalare emozioni indimenticabili. Vuoi seguire l’azione in diretta? La partita sarà trasmessa esclusivamente su Eurosport, sia in TV che in streaming. Non perdere neanche un punto di questa sfida epica!

Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si sfidano oggi in semifinale del Roland Garros. Musetti-Alcaraz si gioca dalle ore 14:30 sul Philippe Chatrier, diretta TV solo su Eurosport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Ferrero avverte Lorenzo Musetti e Jannik Sinner: "Le partite dipendono da Alcaraz". L'analisi del coach spagnolo in vista della semifinale al Roland Garros https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Carlos_Alcaraz/100272/ferrero-avverte-lorenzo-musetti-e-jann Partecipa alla discussione

