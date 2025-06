Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic si vedranno in tv in chiaro? Programma canale streaming

Due azzurri si contenderanno oggi un posto nella storia del tennis mondiale sul prestigioso Philippe Chatrier di Roland Garros. Musetti e Sinner, protagonisti di semifinali avvincenti contro Alcaraz e Djokovic, promettono emozioni forti e battaglie epiche. La sfida si svolgerà in diretta in tv e streaming, offrendo a tutti gli appassionati italiani l’opportunità di vivere da vicino queste imprese azzurre. Non perdere questa giornata di grande tennis, dove la passione italiana si farà ancora una volta protagonista!

Si preannuncia un venerdì a forti tinte azzurre sui campi in terra battuta del Roland Garros, con due italiani che andranno a caccia del pass per la finale nel singolare maschile. Quest’oggi infatti andranno in scena sul Philippe Chatrier le semifinali, con Lorenzo Musetti che sfida il campione in carica del torneo Carlos Alcaraz e con il numero uno al mondo Jannik Sinner che affronta l’oro olimpico di Parigi 2024 Novak Djokovic. Due azzurri così avanti nella stessa edizione di uno Slam non si vedevano dal 1960 (Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola sempre al Roland Garros), ma a questo punto il sogno è quello di assistere ad un inedito (per il settore maschile) derby in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic si vedranno in tv in chiaro? Programma, canale, streaming

Un venerdì PAZZESCO! ? Musetti-Alcaraz: h 14:30 ? Sinner-Djokovic: non prima delle h 19:00 ? Errani-Paolini v Andreeva-Shnaider 3° match a partire dalle 12:00 Forza ragazzi ? I match saranno visibili su Eurosport 1 e @discoveryplusit ? Partecipa alla discussione

Cielo variabile 16 gradi #Grumello cremonese buongiorno quinto della settimana, sesto del sesto mese , h14:30 #musetti #alcaraz , h19 #Sinner #djokovic #RolandGarros Partecipa alla discussione

