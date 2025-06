Musetti-Alcaraz al Roland Garros | orario precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti torna protagonista a Roland Garros, pronto a sfidare Carlos Alcaraz nella semifinale più attesa del torneo. Un match che promette emozioni e spettacolo, con in palio l'accesso alla finalissima contro il vincitore tra Sinner e Djokovic. Scopri gli orari, i precedenti e come seguire in diretta questa sfida imperdibile, che potrebbe consacrare una nuova stella nel panorama del tennis internazionale.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros. Oggi, venerdì 6 giugno, l'azzurro affronta lo spagnolo nella semifinale dello Slam francese. In palio c'è l'ultimo atto del torneo, contro il vincitore della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il toscano, numero 6 del ranking dalla prossima settimana, arriva dal convincente successo contro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

