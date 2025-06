Mucche nel Canale Villoresi maxi intervento dei Vigili del fuoco per salvarle

Un episodio incredibile al Canale Villoresi, dove il coraggio dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile si è messo alla prova per salvare circa trenta mucche finite in balia delle acque. Un intervento tempestivo e decisivo ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando come il senso di comunità possa fare la differenza. La vicenda mette in luce l'importanza della sicurezza e della prevenzione negli allevamenti e nelle aree a rischio.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, circa trenta mucche di un allevamento locale sono cadute nel Canale Villoresi tra Arconate e Busto Garolfo, finendo in balia della corrente. Le operazioni di salvataggio, iniziate intorno alle 15,30, hanno coinvolto i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, che hanno cercato di indirizzare gli . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: Mucche Canale Villoresi Vigili

Venti mucche cadono nel canale Villoresi: salvate dai vigili del fuoco ad Arconate - Una giornata incredibile nelle campagne di Lonate Pozzolo: venti mucche sono finite nel canale Villoresi, trascinate dalla corrente e in balia degli eventi.

Una trentina di mucche rinvenute nel canale Villoresi: in corso le operazioni per portarle in salvo - Maxi intervento di Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, lungo il canale Villoresi a Castano Primo. Qui una trentina di mucche sono state rinvenute nel corso d ... Secondo primamilanoovest.it

Venti mucche cadono nel canale Villoresi a Lonate Pozzolo: la corrente le trascina fino ad Arconate - Una volta in acqua, gli animali non sono riusciti a risalire gli argini. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarle ... Lo riporta msn.com

Mandria in fuga nel Villoresi: mucche a mollo tra Lonate e Arconate, intervento dei vigili del fuoco - Sorpresa nel canale: gli animali trasportati dalla corrente per chilometri. Operazioni di salvataggio in corso ... Secondo laprovinciadivarese.it