Mucche cadono in un canale nel Milanese | le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco

Un episodio insolito ha animato il Canale Villoresi nel Milanese: circa trenta mucche, sfuggite al controllo del proprietario, sono finite in acqua. La loro corsa sfrenata ha messo in allerta i vigili del fuoco, impegnati in un delicato soccorso tra corrente e ostacoli. Una vera sfida di competenza e prontezza, che dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale il ruolo dei soccorritori nelle emergenze più improbabili.

Sono sfuggite al controllo del loro proprietario e fi nite all’interno del Canale Villoresi nel Milanese. Protagoniste circa trenta mucche. La caduta degli animali nel canale è stata segnalata a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. I bovini però sono stati trascinati via dalla corrente ad Arconate, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per coordinare le operazioni di soccorso. I pompieri hanno cercato di indirizzare la piccola mandria verso una rampa di uscita, e contemporaneamente hanno provato a far abbassare il livello dal Consorzio Villoresi che gestisce le vie d’acqua. Le squadre dei vigili del fuoco, insieme a molti volontari, hanno faticato e non poco per mettere il salvo le mucche che sono state agganciate alle corde e ai tubi montati sui mezzi, mentre alcuni soccorritori si sono tuffati per bloccare i bovini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mucche cadono in un canale nel Milanese: le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco

