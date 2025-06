Mps Profumo e Viola di nuovo a processo Prosciolti 4 ex manager

Dopo un lungo capitolo giudiziario, Monte dei Paschi di Siena torna sotto i riflettori con un nuovo processo per i bilanci passati. Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex vertici della banca, si trovano di fronte all’accusa di false comunicazioni sociali relative ai bilanci 2015 e 2016. La vicenda mette in evidenza le sfide di trasparenza e responsabilità nel mondo finanziario. Riusciranno i protagonisti a dimostrare la loro innocenza?

Un nuovo processo i bilanci di Monte dei Paschi di Siena. È quello che dovranno affrontare Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. La Giudice per l’udienza preliminare di Milano, Fiammetta Modica, ha rinviato a giudizio gli ex vertici di Rocca Salimbeni, insieme all’ex presidente Massimo Tononi e al dirigente Arturo Betunio. L’accusa è di false comunicazioni sociali rispetto al bilancio consolidato del 2015 e alla semestrale 2016. Le indagini avevano al centro la presunta errata contabilizzazione dei crediti deteriorati. Viola e Profumo avevano già affrontato un processo per falso in bilancio nel filone delle indagini che riguardava la contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mps, Profumo e Viola di nuovo a processo. Prosciolti 4 ex manager

