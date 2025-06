Mourinho Inter clamoroso tentativo per il ritorno sulla panchina! C’era il suo ok ma l’operazione è stata frenata da…

L’Inter si trova al centro di un vero e proprio terremoto tattico: dopo l’addio di Inzaghi, il club ha tentato un colpo grosso riportando Mourinho sulla panchina. C’era il suo sì, ma qualcosa ha frenato l’operazione, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e un retroscena che svela sorprese inaspettate. Scopriamo insieme cosa si cela dietro a questa clamorosa indiscrezione.

Mourinho Inter, clamoroso tentativo per il ritorno sulla panchina! C’era il suo ok ma l’operazione è stata frenata da. Il retroscena. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, diretto verso una nuova avventura in Arabia Saudita, l’ Inter ha dovuto muoversi rapidamente per individuare il suo prossimo allenatore. Scartata l’ipotesi Cesc Fabregas – il Como ha rifiutato di liberarlo – il club nerazzurro ha virato con decisione su Cristian Chivu. Tuttavia, come rivelato da la Repubblica, nelle ultime ore l’ipotesi di un clamoroso ritorno di José Mourinho ha animato i corridoi di Viale della Liberazione. Alcuni intermediari avrebbero sondato la disponibilità dello “Special One”, che si sarebbe detto pronto a tornare a Milano immediatamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mourinho Inter, clamoroso tentativo per il ritorno sulla panchina! C’era il suo ok ma l’operazione è stata frenata da…

