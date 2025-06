Mourinho all’Inter la notizia è clamorosa | il ritorno in nerazzurro spiazza tutti

Il ritorno di José Mourinho all'Inter sta scuotendo il mondo del calcio: una notizia clamorosa che ha lasciato tutti senza parole. In un momento di grande fermento, i tifosi nerazzurri si trovano a vivere una settimana da sogno e incubo, tra speranze di rinascita e amare delusioni. La scelta dell’allenatore per la prossima stagione potrebbe davvero cambiare le sorti del club, aprendo una nuova epoca di sfide e successi.

La scelta dell’Inter per chi sarà il nuovo allenatore sta facendo molto discutere in questi giorni. L’indiscrezione sul ritorno di Jose Mourinho ha lasciato tutti senza parole. Difficilmente i tifosi dell’ Inter hanno vissuto una settimana più grottesca di quella attuale. Nel giro di pochi giorni i nerazzurri sono passati dal sogno Champions League alla più grande umiliazione nella storia del club a cui si è aggiunto l’ addio di Simone Inzaghi. Il terreno sotto i piedi della Beneamata è incredibilmente crollato di colpo. Ogni certezza sembra essere svanita: oltre a leccarsi le ferite, ora il club nerazzurro sta anche cercando un nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mourinho all’Inter, la notizia è clamorosa: il ritorno in nerazzurro spiazza tutti

In questa notizia si parla di: Inter Mourinho Ritorno Tutti

Moratti: "Mourinho allenatore perfetto, con Inzaghi sarei andato d'accordo. Ronaldo rilanciò l'Inter nel mondo" - In occasione dell'80° anniversario di Massimo Moratti, l'Inter celebra il suo ex presidente e patron con un'intervista esclusiva sul sito ufficiale del club.

Se proprio deve essere un cavallo di ritorno, per il dopo #Inzaghi non penso a un #Inter affidata a #Mancini o a #Mourinho, ma piuttosto a #ThiagoMotta. Potrebbe riscattarsi e ricostruire un ciclo. Partecipa alla discussione

Moratti: "Io ho avuto lo scherzo di Mourinho, anche se scherzo non era perché lo sapevamo. Però tutti zitti perché poi puntavamo a vincere. Credo che ora sia la stessa cosa anche se credo e spero che Inzaghi rimarrà all’Inter" Partecipa alla discussione

Chivu nuovo allenatore dell’Inter, prima della decisione è stato contattato anche Mourinho: perchè non si è chiusa - INTER CHIVU MOURINHO – L’Inter ha scelto Christian Chivu come nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Come riporta La Repubblica, però, i nerazzurri avevano anche pensato al ritorno di Josè M ... Segnala msn.com

Inter, sondato anche il ritorno di Mourinho. Ecco cosa ha frenato il ritorno dello Special One - L'addio di Inzaghi ha aperto un vero e proprio casting in casa Inter. La dirigenza ha persino pensato al ritorno di José Mourinho ... Si legge su fcinter1908.it

Inter, altro che Chivu! Retroscena Mourinho per un ritorno clamoroso: cosa è successo nelle ultime ore - Mourinho e l'Inter, il retroscena sul clamoroso ritorno: il portoghese sarebbe stato contattato prima di Chivu ... Come scrive strettoweb.com

Tutte le interviste di Josè Mourinho all'inter