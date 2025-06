Mourinho all’Inter il retroscena clamoroso che ha fatto sognare i tifosi

Il ritorno di José Mourinho all’Inter ha alimentato sogni e speranze tra i tifosi nerazzurri, ma il retroscena sorprendente svela una storia diversa. La dirigenza interista aveva infatti imbastito un piano diverso, puntando su alternative di alto calibro. Alla fine, la scelta è caduta su Cristian Chivu, un profilo che, pur non essendo la prima opzione, si è dimostrato strategico e affascinante. Ecco come si è scritto un nuovo capitolo emozionante nella storia dell’Inter.

José Mourinho all'Inter, la clamorosa opzione che stava diventando realtà: il tentativo della dirigenza, il retroscena clamoroso Il nuovo allenatore dell'Inter è Cristian Chivu. Solo pochi mesi al Parma, poi il passaggio a Milano, con Marotta e la dirigenza nerazzurra che hanno virato sul rumeno dopo aver incassato i no per Fabregas (dal Como) e Vieira (dallo stesso francese). Insomma, una sorta di terza scelta ma anche un profilo che conosce benissimo l'ambiente nerazzurro. Ha indossato i colori nerazzurri vincendo il Triplete, ha allenato la Primavera dell'Inter ed ora proverà a lanciare la prima squadra vero i trofei che sono mancati quest'anno.

